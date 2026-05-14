La Lamborghini distrutta è mia mi devi 285mila euro | il boss Esposito lo Scognato arrestato per estorsione

Cinque persone arrestate, tra cui Massimiliano Esposito "lo scognato", capoclan di Bagnoli e già detenuto: avrebbero tentato di estorcere 285mila euro a un noleggiatore d'automobili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Daniela D'Amore (@SibilNoir) / Posts / X x.com

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