La Lamborghini distrutta è mia mi devi 285mila euro | il boss Esposito lo Scognato arrestato per estorsione

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cinque persone arrestate, tra cui Massimiliano Esposito "lo scognato", capoclan di Bagnoli e già detenuto: avrebbero tentato di estorcere 285mila euro a un noleggiatore d'automobili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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