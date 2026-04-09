Andrea Russotto | A 16 anni la Svizzera a 17 ero in Serie A Ma mi trattavano come un Bancomat

Andrea Russotto racconta la sua esperienza nel mondo del calcio, partendo dai primi anni e arrivando alla Serie A. A 16 anni ha scelto di trasferirsi in Svizzera, mentre a 17 si è trovato a giocare tra i professionisti italiani. In questa intervista esclusiva, il calciatore descrive le difficoltà legate alle pressioni e alle aspettative che ha incontrato lungo il percorso, sottolineando come si sia sentito spesso trattato come un semplice strumento.

Intervista esclusiva ad Andrea Russotto, storia di un talento del calcio italiano schiacciato dalle pressioni. I paragoni illustri, l'esperienza al Napoli, una carriera che ha preso una piega diversa: "Non tutti quelli che ho avuto attorno hanno pensato al mio bene". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Si parla di: A tutto Russotto: Vittoria, voglio la D. Grato al Catania, non penso al ritiro; Catania, Russotto: Viali è l'uomo giusto, credo e spero nella Serie B.