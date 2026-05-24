Amrita - mostra fotografica di Alan Marcheselli

Da bolognatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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AMRITA, presentata per la prima volta a Giugno 2025 presso Fotogalleria Paoletti (Bologna) e a Novembre 2025 presso Espace Sylvia Rielle (Parigi), continua oggi il suo percorso evolutivo, trasformandosi e rinnovandosi, mantenendo una costante: sospendere il tempo tra luce e sostanza.Attraverso la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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