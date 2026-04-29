Dc storia di un paese | mostra fotografica all’Aurum

Domenica 3 maggio si terrà l’apertura di una mostra fotografica intitolata “Dc - Storia di un paese” presso l’Aurum, all’interno di un evento che celebra l’80º anniversario della fondazione di un partito politico. L’esposizione raccoglie immagini legate a questa storia, in un luogo pubblico che ospita spesso eventi culturali. La mostra resterà aperta per un certo periodo, offrendo ai visitatori una panoramica storica attraverso le fotografie esposte.

Domenica 3 maggio sarà inaugurata la mostra fotografica “Dc - Storia di un paese” all’Aurum in occasione dell’80esimo anniversario della fondazione della Democrazia cristiana. La mostra è allestita in collaborazione con l’associazione culturale Scep e dall’Istituto di cultura “Giuseppe Spataro”.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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