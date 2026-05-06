Italia di moda mostra fotografica al MAXXI
Dal 14 maggio al 7 giugno 2026, il MAXXI di Roma ospita la mostra fotografica “Italia di Moda”. L'esposizione si svolge negli spazi del museo dedicato alle arti contemporanee e presenta immagini legate al mondo della moda italiana. La mostra rimarrà aperta per circa tre settimane, offrendo ai visitatori un'occasione di vedere fotografie incentrate sul settore della moda nel nostro paese.
La mostra fotografica “Italia di Moda” approda a Roma negli spazi del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, dal 14 maggio al 7 giugno 2026.Firmato dal fotografo Andrea Varani e interpretato in esclusiva dalla top model di origini russe e ucraine Ludmilla Voronkina Bozzetti, il.🔗 Leggi su Romatoday.it
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