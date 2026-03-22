Referendum il dato dell’affluenza alle 12

Alle ore 12 del primo giorno di voto, l’affluenza alle urne per il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 è stata comunicata. Si tratta di un evento politico e istituzionale di grande rilievo, con i cittadini chiamati a esprimersi su questioni costituzionali. I dati sull’affluenza vengono aggiornati durante le due giornate di voto.

Il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti dell’anno sul piano politico e istituzionale. Gli italiani sono chiamati alle urne per esprimersi su una riforma che incide direttamente sull’assetto della giustizia, un tema che negli ultimi mesi ha acceso il dibattito pubblico e diviso profondamente forze politiche e opinione pubblica. >> Funerali Umberto Bossi, finisce malissimo per il famoso politico fuori dalla chiesa: “Vergognati” Al centro del voto c’è la proposta di modifica costituzionale relativa alla separazione delle carriere dei magistrati, uno dei punti più discussi della riforma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Referendum Giustizia 2026, i risultati in diretta: seggi aperti dalle 7, primo dato affluenza alle 12, chi vince tra il Sì e il No alla riformaI risultati del Referendum sulla Giustizia 2026 in diretta: seggi aperti oggi, domenica 22 marzo, dalle 7 alle 23. Leggi anche: Referendum, seggi aperti: si vota sulla riforma della giustizia. Alle 12 i primi dati sull'affluenza ELEZIONI TOSCANA. CROLLO AFFLUENZA. IL CENTRODESTRA POTREBBE RIBALTARE I PRONOSTICI Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum il dato dell'affluenza alle... Temi più discussi: Referendum Giustizia 22-23 marzo 2026: cosa prevede la riforma, come si vota e i sondaggi Ipsos Doxa; Il Dossier - Referendum 2026; Referendum: i risultati in tempo reale / Notizie / Novità / Homepage; Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte. Urne aperte sulla giustizia, primo dato sull’affluenza al referendum alle 12 DIRETTADIRETTA - La prima rilevazione dell'affluenza al referendum sulla giustizia è prevista alle 12 di domenica. Nel 2025, in occasione dei cinque referendum ... piacenzasera.it Referendum giustizia, la diretta. Affluenza, orari e ultime notizie dal votoÈ arrivato il giorno del referendum sulla giustizia: oggi gli elettori sono chiamati alle urne per esprimersi su una riforma che potrebbe incidere in modo significativo sugli assetti della ... money.it Oggi e domani si vota sul quinto referendum costituzionale nella storia, vincerà chi prenderà un voto in più, il quorum non c'è. Ecco su cosa hanno ragionato i "maghi dei numeri" negli ultimi giorni https://buff.ly/E0SZOpZ facebook Nei referendum abrogativi del 2025 affluenza alle 12 era al 7,5 e arrivò poco sopra il 30%. Nel referendum costituzionale della 2020 sul taglio dei parlamentari alle 12 era al 12% e alla fine superò il 51%. x.com