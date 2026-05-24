Alle ore 12, l’affluenza alle urne per le elezioni amministrative del 24-25 maggio si attestava al 12% in città, al 13% in un’altra località e al 15% in una terza. Nelle principali città calabresi, Reggio Calabria aveva un'affluenza del 13,11% su tutte le sezioni, mentre a Palmi si registrava un 12,48%. Questi dati rappresentano le prime percentuali di partecipazione rilevate a metà mattina.

Primi dati sull'affluenza per le Amministrative del 24-25 maggio. In Calabria, Reggio Calabria ha fatto registrare il 13,11% (196 sezioni su 196), mentre a Palmi siamo al 12,48%. A Crotone nelle 74 sezioni siamo al 15,02%, mentre Castrovillari si ferma al 13,61%. San Giovanni in Fiore è al 12,82%. Nel complesso nei 79 comuni della Calabria dove si vota siamo al 13,27%. In Sicilia, a Messina su 226 sezioni su 253 siamo sopra il 12%. IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Amministrative affluenza alle 12: Messina al 12%, Reggio Calabria al 13% e Crotone al 15%

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