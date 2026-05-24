Il narratologo Gérard Genette, occupandosi del “racconto nel racconto”, o mise en abyme, propone come uno dei possibili prototipi letterari Le mille e una notte. Successivamente, nella letteratura mondiale, sappiamo come siano stati decine e decine gli esempi, incluso il Decameron di Boccaccio. Ma qui, il racconto duplicato, o dalla struttura a specchio, che ci interpella, è quello nella variante dello scrittore alle prese con la creazione di un’opera letteraria. Ora, a caldo, il primo testo sul bordo della mia memoria è I falsari di André Gide: storia di uno scrittore intento a scrivere un romanzo intitolato “I falsari”. Nella recente letteratura italiana penserei a La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano: un matematico è alle prese con la sua opera prima letteraria, pronta a trasformarsi in una sorta di indiretta autoanalisi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Amarga Navidad, la tua vita privata sullo schermo. Ciccotti racconta l’ultimo film di Almodovar

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