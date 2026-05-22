Elsa ( Bárbara Lennie ), regista e sceneggiatrice affetta da atroci emicranie e crisi di panico improvvise, cerca di raccontare il dolore della perdita della propria madre e del figlio di un’amica nel copione del nuovo film. In realtà Elsa e gli altri protagonisti della storia non sono altro che i personaggi “inventati” di un film nel film, scritti e ideati dal regista e sceneggiatore Raúl Rossetti ( Leonardo Sbaraglia ), esplicito alter ego di Pedro Almodóvar . Arriva in sala – in contemporanea con la presentazione al Festival di Cannes – Amarga Navidad (Natale amaro), la nuova opera – tra melodramma e cinema-nel-cinema – del regista spagnolo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L'ultimo di Almodóvar "Amarga Navidad". Un nuovo capitolo di Star Wars. E un rockumentary su Netflix: tre film da vedere nel fine settimana

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Amarga Navidad è il nuovo film di Pedro Almodóvar, dal 21 maggio al cinema.

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