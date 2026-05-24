Altro incendio nel Milanese | rogo devasta azienda di cosmetici

Notizia in breve

Alle 14.30 di domenica 24 maggio, sette squadre di vigili del fuoco sono intervenute a Corsico, in via Canova 8, per un incendio che ha interessato un magazzino esterno all'azienda di cosmetici. L'incendio ha causato danni alla struttura, senza segnalare feriti. L'intervento ha richiesto diverse ore di lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulle cause dell'incendio.