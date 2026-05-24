Altro incendio nel Milanese | rogo devasta azienda di cosmetici
Alle 14.30 di domenica 24 maggio, sette squadre di vigili del fuoco sono intervenute a Corsico, in via Canova 8, per un incendio che ha interessato un magazzino esterno all'azienda di cosmetici. L'incendio ha causato danni alla struttura, senza segnalare feriti. L'intervento ha richiesto diverse ore di lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulle cause dell'incendio.
Sette squadre dei vigili del fuoco di Milano sono intervenute intorno alle 14.30 di domenica 24 maggio nel Comune di Corsico (Milano) in via Canova 8 per un incendio scoppiato in un magazzino esterno all'azienda “Vitalfarco Hair Cosmetics”. Micro esplosioniPresente anche il nucleo specializzato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Il video dell'incendio a Bollate in un'azienda di smaltimento di rifiuti
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