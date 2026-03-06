Pubblicati i documenti mancanti degli Epstein files ci sarebbero accuse di stupro contro Trump | Zero prove

Il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato alcuni documenti mancanti degli Epstein files, tra cui delle deposizioni all'FBI. Una donna avrebbe accusato Donald Trump di stupro, ma non ci sono prove che confermino le accuse. I documenti sono stati resi noti di recente e riguardano le testimonianze raccolte durante le indagini. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle deposizioni.

Il Dipartimento della Giustizia USA ha reso noti alcuni documenti facenti parte degli Epstein files non ancora pubblicati: ci sarebbero le deposizioni all'FBI di una donna che avrebbe accusato di stupro Donald Trump. La Casa Bianca: "Tutto falso". 🔗 Leggi su Fanpage.it Epstein Files, il New York Times rivela: “Spariti i documenti sulla denuncia di una donna contro Trump”Dagli Epstein Files resi pubblici nei mesi scorsi mancherebbero documenti contenenti le accuse di una donna contro Donald Trump, rivela il New York... Epstein files, Trump: ‘I documenti pubblicati mi assolvono’I file, stando a quanto sostengono figure esponenti, sembrerebbero mostrare l'antitesi di ciò che la sinistra radicale auspicava Donald Trump si è... Trump e la denuncia di violenza mancante negli Epstein files: il presidente scappa dalle accuse Altri aggiornamenti su Pubblicati i documenti mancanti degli.... Temi più discussi: Caso Epstein, quei file scomparsi su Trump e la Clinton connection; Epstein files, Nyt: oltre 50 pagine non pubblicate su una denuncia contro Trump; Epstein files, New York Times: Da documenti sparite accuse di una donna a Trump; Epstein files, svaniti i documenti su una donna che accusava Trump: Diceva di essere stata molestata quando era minorenne. Clinton, Summers e i documenti mancanti: cosa emerge dall'inchiesta su EpsteinBill Clinton spiega come è stato presentato a Jeffrey Epstein e respinge ogni addebito, mentre emergono dubbi sulla completezza degli archivi dell'indagine ... notizie.it Spariti dagli Epstein Files i documenti su una donna che accusa Trump: Molestata a 13 anniTra i milioni di documenti mancherebbero proprio quelli relativi alle accuse di aggressione sessuale mosse nel 2019 contro il presidente Usa ... today.it "Contenuti illeciti, diffamatori e lesivi", tra post social, video e articoli pubblicati, in cui Adinolfi accusava Mediaset di "metodi ricattatori". Tutti i dettagli della vicenda - facebook.com facebook Dalla vita interiore del Sole previsioni più precise del meteo spaziale. Pubblicati 40 anni di dati sui cambiamenti che avvengono tra i cicli solari #ANSA x.com