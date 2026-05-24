Allo Zini la notte delle sentenze Cremonese-Como sogni all’opposto La vittoria non basta per il traguardo
Nella partita tra Cremonese e Como, le due squadre sperano ancora di raggiungere la salvezza, anche se la vittoria non garantisce più il risultato desiderato. La Cremonese ha perso, mentre il Como ha ottenuto un punto, ma entrambe continuano a credere di poter evitare la retrocessione. La sfida si è svolta allo stadio “Zini”, dove si sono decise le sorti di una stagione difficile per entrambe le formazioni.
Il denominatore comune è la speranza. Ne conservano ancora, Cremonese e Como, di centrare l’obiettivo rimasto in piedi. Questione di sopravvivenza nella categoria per i grigiorossi, di un traguardo ben più splendente per i lariani, che già sono certi di disputare l’ Europa League e bramano un approdo in Champions per il quale ci sono ancora possibilità. Entrambe devono vincere, ma non solo. Per la salvezza della Cremonese serve anche un pareggio o una sconfitta del Lecce, che conserva una lunghezza di vantaggio. Il Como ne ha invece due di ritardo da Milan e Roma. La sconfitta di una delle due, in caso di successo allo Zini, darebbe la certezza di essere nei primi quattro posti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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