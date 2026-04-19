Cremonese-Torino 0-0 | i lombardi spingono ma non basta Allo Zini finisce a reti inviolate

Il match tra Cremonese e Torino si è concluso senza reti, con le due squadre che hanno combattuto senza riuscire a trovare il gol. La Cremonese ha spinto durante l'incontro, ma non è riuscita a superare la difesa avversaria. La partita si è disputata allo stadio Zini e si è conclusa nel pomeriggio di oggi, lasciando il risultato invariato.

Cremona, 19 aprile 2026 - Finisce a reti bianche il lunch match dello Zini tra Cremonese e Torino. Un punto a testa, quindi, per i grigiorossi, i quali si portano momentaneamente a +1 sul Lecce terzultimo, e per i granata (che consolidano il dodicesimo posto), al termine di un match di un match nel complesso equilibrato e decisamente più emozionante nella ripresa. I primi 45’ sono stati infatti avari di occasioni (un solo tiro in porta tentato da Bonazzoli allo scoccare del 45’). Dopo l’intervallo, però, la musica è cambiata e la Cremonese ha alzato i decibel arrivando al 58’ a un soffio dal vantaggio con il tiro a rientrare di Bonazzoli, che Paleari ha alzato oltre l’incrocio dei pali.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cremonese-Torino 0-0: i lombardi spingono ma non basta. Allo Zini finisce a reti inviolate Notizie correlate Cremonese Inter 0-2: finisce così allo Zini. Lautaro e Zielinski regalano i tre punti a Chivudi Paolo MoramarcoAppuntamento alle 18 allo Zini per Cremonese Inter, match valido per il 23° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi Tutto... Il Prato non decolla: a Sansepolcro finisce a reti inviolateSansepolcro (Arezzo), 15 febbraio 2026 - Torna a far punti fuori casa il Prato, ma è un punto che non può soddisfare i biancazzurri quello ottenuto... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Primavera Torino-Cremonese 3-0: il tabellino; Pronostico Cremonese-Torino quote analisi 33 giornata Serie A; Cremonese Torino in tv e streaming: dove vedere la partita; Cremonese - Torino. Fra Cremonese e Torino vince la noia: 0-0, Giampaolo si porta a +1 sul LecceSegui la gara. I grigiorossi di Marco Giampaolo, con soli 27 punti, hanno bisogno di tornare a fare risultato dopo le due sconfitte con Bologna e Cagliari per rilanciarsi nella lotta salvezza. calciomercato.com La Cremonese recrimina per un gol annullato, contro il Torino finisce 0-0Un primo tempo bloccato, una ripresa nettamente più ritmata, ma senza gol. La Cremonese pareggia 0-0 contro il Torino: ... cremonaoggi.it Perché l’arbitro Fabbri ha annullato la rete di Baschirotto in Cremonese-Torino L’intervento decisivo del VAR sul contatto con Paleari e la spiegazione della regola 12 sul controllo del pallone da parte del portiere facebook La Cremonese ci prova, il Torino resiste: 0-0. Gol annullato a Baschirotto x.com