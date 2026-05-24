Allenatori | si cambia! Terranuova Traiana Panchina affidata a Stefano Calderini

Il Terranuova Traiana ha annunciato il cambio in panchina, affidando la guida della squadra a Stefano Calderini. La decisione è stata presa dopo la separazione con l’ex allenatore, avvenuta prima della fine della stagione.

Dopo la separazione con Marco Becattini, arrivata ancor prima del termine della stagione, il Terranuova Traiana sembra aver scelto il suo nuovo allenatore: si tratta di Stefano Calderini. Il nome del mister è strettamente legato a quello del Poggibonsi, squadra che ha allenato per quasi cinque anni, riportandola in Serie D e trascinandola ai play off di quarta categoria, prima dell’esonero arrivato nel marzo del 2025. Nell’ultima stagione Stefano Calderini ha allenato la Sangiovannese, con cui ha vinto la Coppa Italia di Eccellenza, in un’annata comunque complicata dopo la precedente retrocessione del club. La società biancazzurra, salutato... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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