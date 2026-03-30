Terranuova Traiana ko a Seravezza | si allontana la zona play-off

Il Terranuova Traiana ha subito una sconfitta per 2-0 sul campo del Seravezza Pozzi, risultato che peggiora la posizione della squadra in classifica e rende più difficile la qualificazione ai play-off. La partita si è svolta il 30 marzo 2026 e ha visto il team ospite perdere terreno rispetto alle concorrenti nella zona alta della classifica.

Arezzo, 30 marzo 2026 – Si complica la corsa ai play-off per il Terranuova Traiana, sconfitto per 2-0 sul campo del Seravezza Pozzi. Per i biancorossi si tratta della seconda battuta d’arresto consecutiva, un risultato che pesa sulla classifica e sulle ambizioni di alta quota. Dopo un primo tempo equilibrato e concluso a reti inviolate, la gara si è sbloccata nella ripresa. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 16’ grazie a un calcio di rigore trasformato da Lepri, per poi chiudere definitivamente i conti al 32’ con la rete firmata da Sava. Con questo successo, la formazione versiliese consolida il secondo posto alle spalle del Grosseto, ormai fuori portata per le inseguitrici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Terranuova Traiana ko a Seravezza: si allontana la zona play-off Articoli correlati Il Terranuova Traiana in zona play off!Arezzo, 19 gennaio 2026 – Con due gol di Bruni e Sesti il Terranuova Traiana continua a volare e vince sul campo del Cannara per 2 a 1. Il Terranuova Traiana vola verso i play offArezzo, 09 febbraio 2026 – Il derby aretino di Serie D consegna verdetti che vanno ben oltre il risultato finale. Una selezione di notizie su Terranuova Traiana Temi più discussi: Impresa storica per il Terranuova Traiana: arriva la promozione in Serie C1 di Calcio a 5; Derby in parità tra Camaiore e Tau, Ghivi ko e Seravezza top -; SERIE D GIRONE E – I TABELLINI DI DOMENICA 22 MARZO 2026; Serie D, al Prato basta un tempo per travolgere il Ghiviborgo. Terranuova Traiana-Grosseto 0-1: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Terranuova Traiana-Grosseto di Domenica 22 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net Terranuova Traiana, Marini va oltre la sconfitta: Giochiamoci tutto per i playoffIl Terranuova Traiana prosegue il proprio cammino in campionato lasciandosi alle spalle una sconfitta di misura col Grosseto allo ... msn.com Bel punto del Camaiore nell'anticipo del sabato col Tau. Il Seravezza strapazza il Terranuova Traiana e allunga al 2° posto solitario - facebook.com facebook