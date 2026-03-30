Terranuova Traiana ko a Seravezza | si allontana la zona play-off

Da sport.quotidiano.net 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Terranuova Traiana ha subito una sconfitta per 2-0 sul campo del Seravezza Pozzi, risultato che peggiora la posizione della squadra in classifica e rende più difficile la qualificazione ai play-off. La partita si è svolta il 30 marzo 2026 e ha visto il team ospite perdere terreno rispetto alle concorrenti nella zona alta della classifica.

Arezzo, 30 marzo 2026 –  Si complica la corsa ai play-off per il Terranuova Traiana, sconfitto per 2-0 sul campo del Seravezza Pozzi. Per i biancorossi si tratta della seconda battuta d’arresto consecutiva, un risultato che pesa sulla classifica e sulle ambizioni di alta quota. Dopo un primo tempo equilibrato e concluso a reti inviolate, la gara si è sbloccata nella ripresa. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 16’ grazie a un calcio di rigore trasformato da Lepri, per poi chiudere definitivamente i conti al 32’ con la rete firmata da Sava. Con questo successo, la formazione versiliese consolida il secondo posto alle spalle del Grosseto, ormai fuori portata per le inseguitrici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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