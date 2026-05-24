Vlahovic ha un problema all’adduttore che lo tiene in dubbio per il derby. Le sue condizioni sono da valutare, con il giocatore che ha un affaticamento muscolare. La società tiene sotto controllo la situazione e non ha ancora comunicato se sarà disponibile per la partita. La decisione finale dipenderà dagli esami medici e dai prossimi aggiornamenti. La sua eventuale assenza potrebbe influenzare la formazione prevista per l’incontro.

Vlahovic, condizioni da monitorare: adduttore affaticato e derby in bilico secondo le ultimissime dalla Continassa. La settimana della Juventus si sta trasformando in una vera corsa a ostacoli, segnata da una serie di imprevisti che sembrano seguire la Legge di Murphy. Luciano Spalletti è chiamato a un compito complicato: trasformare lo scoramento in energia per il derby, nonostante un quadro di indisponibili che si fa sempre più pesante. Tuttosport fa il punto della situazione, evidenziando come il tecnico sia costretto a rinunciare a pedine fondamentali nella costruzione del suo piano partita. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano La lista degli assenti è lunga e pesante. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Allarme Juve in vista del derby: Vlahovic frenato dall’adduttore, le sensazioni dalla Continassa

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