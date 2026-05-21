Allarme infezioni sessuali Ecdc | Livelli record in 10 anni +300% gonorrea e raddoppia la sifilide

Secondo i dati pubblicati dall’European Centre for Disease Prevention and Control, nel corso degli ultimi dieci anni si è registrato un aumento del 300% dei casi di gonorrea e il raddoppio delle infezioni da sifilide. Nel 2024 si prevede un incremento dei casi di infezioni sessualmente trasmesse in tutta Europa, con numeri che raggiungono livelli mai visti prima. Le autorità sanitarie segnalano un trend preoccupante, che coinvolge diverse regioni del continente.

(Adnkronos) – Allarme 'sesso pericoloso' in tutta Europa. "Nel 2024 le infezioni sessualmente trasmissibili (Ist) di origine batterica hanno raggiunto livelli record per il forte aumento di gonorrea e sifilide e il crescente divario nei test e nella prevenzione", indicano i nuovi dati dell'Ecdc – Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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