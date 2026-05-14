Mbappé attacca Le Pen ma lei e Bardella lo deridono | Voleva la Champions col Real ma l’ha vinta il Psg
Kylian Mbappé, calciatore noto per il suo ruolo nel Paris Saint-Germain, ha rivolto un nuovo attacco al Rassemblement national, coinvolgendo anche figure come Le Pen e Bardella. La leader del partito ha risposto con una presa in giro, ricordando che Mbappé desiderava vincere la Champions con il Real Madrid, ma alla fine il trofeo è andato al club parigino. La discussione tra il calciatore e i rappresentanti politici si è svolta attraverso commenti pubblici e battute.
Kylian Mbappé, stella del Real Madrid, ha deciso di ingaggiare nuovamente uno scontro con il Rassemblement national come accaduto nel 2024. Il calciatore, nell’ultima intervista a Vanity fair ha speso parole pessime contro la destra di Marine Le Pen: «So cosa significa e quali conseguenze possa avere per il mio Paese quando gente come loro arriva al comando», sottolineando che «in quanto persone famose, che rappresentano la Francia nel mondo, il nostro obiettivo è di offrire la migliore immagine possibile del nostro Paese». Se avesse voluto dare un’immagine positiva, di certo non avrebbe alluso al fatto che la Francia rischia di finire nelle mani di un regime: cosa che peraltro la sinistra dice ovunque nel mondo quando le forze politiche di destra riscuotono consenso tra i cittadini.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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