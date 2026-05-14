Mbappé attacca Le Pen ma lei e Bardella lo deridono | Voleva la Champions col Real ma l’ha vinta il Psg

Kylian Mbappé, calciatore noto per il suo ruolo nel Paris Saint-Germain, ha rivolto un nuovo attacco al Rassemblement national, coinvolgendo anche figure come Le Pen e Bardella. La leader del partito ha risposto con una presa in giro, ricordando che Mbappé desiderava vincere la Champions con il Real Madrid, ma alla fine il trofeo è andato al club parigino. La discussione tra il calciatore e i rappresentanti politici si è svolta attraverso commenti pubblici e battute.

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