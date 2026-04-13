Liverpool-PSG | Szoboszlai paragona Messi Mbappe e Neymar alla squadra dei titolari mentre i Reds vado all in per un’altra rimonta in Champions League

Il centrocampista del Liverpool, Dominik Szoboszlai, ha commentato la gara contro il PSG paragonando i tre giocatori più rappresentativi della squadra francese a una formazione di titolari. La partita ha attirato molta attenzione online, mentre i Reds si preparano a tentare un'altra rimonta in Champions League, con l’obiettivo di ribaltare il risultato e proseguire nel torneo. La sfida tra le due formazioni ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di calcio.

2026-04-13 17:26:00 Il web non parla d’altro: Il centrocampista del Liverpool Dominik Szoboszlai afferma che il Paris Saint-Germain è una proposta diversa senza superstar come Lionel Messi, Kylian Mbappe e Neymar mentre i Reds cercano di ribaltare lo svantaggio di 2-0 dell’andata contro i detentori della Champions League nei quarti di finale. Il PSG è notevolmente favorito in vista del ritorno ad Anfield martedì (20:00 BST), dopo aver vinto l’andata grazie ai gol di Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia al Parc des Princes mercoledì scorso. “Hanno superstar e stelle, ma forse non così tante come quando giocavano lì Messi, Kylian o Neymar”, ha suggerito Szoboszlai, valutando i cambiamenti nella rosa del PSG negli ultimi cinque anni.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Liverpool-PSG: Szoboszlai paragona Messi, Mbappe e Neymar alla squadra dei titolari mentre i Reds “vado all in” per un’altra rimonta in Champions League Liverpool-Galatasaray (Champions League, 18-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tanti gol ad Anfield nella rimonta dei RedsDeve recuperare un gol di svantaggio il Liverpool di Slot, che riceve il Galatasaray di Okan Buruk nel ritorno degli ottavi di finale di Champions... Liverpool-Galatasaray (Champions League, 18-03-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Tanti gol ad Anfield nella rimonta dei RedsDeve recuperare un gol di svantaggio il Liverpool di Slot, che riceve il Galatasaray di Okan Buruk nel ritorno degli ottavi di finale di Champions...