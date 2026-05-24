Un ragazzo di 14 anni ha vinto la quinta edizione di Dalla Strada al Palco, ora chiamata Dalla Strada al Palco Special. La manifestazione si è svolta con la partecipazione di numerosi giovani talenti, ma è stato lui a salire sul palco più in alto. La premiazione si è tenuta davanti a un pubblico composto da familiari, amici e giudici. La vittoria è stata annunciata alla fine della serata.

Ha soltanto 14 anni il vincitore della quinta edizione di Dalla Strada al Palco, rinominato quest’anno Dalla Strada al Palco Special. Si tratta del sassofonista Alfo Russo, che aveva staccato il pass per la finale nella prima puntata del 10 aprile. Il giovanissimo artista di strada ha battuto nell’ultimo atto dello show di Rai 1 gli altri 13 finalisti, aggiudicandosi il montepremi in palio di 10.000 euro. Al verdetto si è arrivati attraverso i voti del pubblico presente in studio e della giuria, eccezionalmente allargata: insieme ai titolari Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero e Nino Frassica, sono arrivati Enrico Brignano e Nek, conduttore del programma fino allo scorso anno. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Alfio Russo è il vincitore di Dalla Strada al Palco Special

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Alfio Russo Sax - Tu mi piaci tanto di Sayf | Dalla strada al palco (Rai 1)

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