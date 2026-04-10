Da venerdì 10 aprile su Rai1 prende il via una nuova edizione di “Dalla strada al palco”, considerata la più grande festa dedicata agli artisti di strada. Per questa occasione, lo spettacolo si trasforma in una versione

Al via “Dalla Strada al Palco”, la più grande festa degli artisti di strada, che quest’anno diventa ‘Special’: un’edizione speciale ricca di novità da venerdì 10 aprile su Rai1. Nato da un’idea di Carlo Conti – e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me – il programma si presenta con una nuova formula con la conduzione che passa ai giurati e capace di valorizzare ancora di più il racconto e le esibizioni degli artisti. Un people show corale che porta in scena artisti di ogni genere, dall’Italia e dal mondo, e trasforma il palco in una piazza spettacolare. Un viaggio emozionante nel mondo dei performer di strada con le loro storie, il loro talento, la passione e la creatività. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - DALLA STRADA AL PALCO DIVENTA IL TU SI QUE VALES DI RAI1: LA VERSIONE “SPECIAL”

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Dalla Strada al Palco diventa Special con Conti, Venier, Frassica e Guaccero in giuriaTorna su Rai 1 con alcune significative novità Dalla Strada al Palco, il programma che porta su un palco televisivo talenti e artisti di strada,...

Temi più discussi: Dalla strada al palco Special - articolo - Rai.it; Dalla strada al palco - S2026E1 - Puntata del 10/04/2026 - in diretta su Rai 1 10/04/2026 alle 21:30; Dalla strada al... tour: il tramonto televisivo di Nek, sostituito con la scusa dello Special. La musica è ora la sua unica consolazione; Rai Uno, torna Dalla strada al palco: tutte le novità del talent che porta in tv gli artisti di strada.

Dalla strada al palco special al via su Rai 1: le novità e le anticipazioni del 10 aprilePlacido Domingo e Fiorella Mannoia sono gli ospiti della prima puntata del talent show ... msn.com

Dalla strada al palco 2026, la rivoluzione Special (ma Nek non c'è): giudici, anticipazioni e cosa farà Bianca GuacceroNuova formula, niente conduttore e una giuria d’eccezione: tutte le anticipazioni su Dalla strada al palco Special, tra ospiti e sorprese. libero.it

+++Ex sindaco muore dopo un incidente: è caccia al pirata della strada+++ Capoterra, troppo gravi le ferite riportate da Giuseppe Frau - facebook.com facebook

Una sala gremita stasera al VII Municipio di Roma per parlare di Politica nei Tempi Nuovi. Grazie a chi ha scelto di esserci e a chi contribuirà a tracciare una strada fatta di visione e responsabilità. I Tempi Nuovi non sono una sfida da temere, ma un’opportu x.com