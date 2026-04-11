dalla strada al palco special trionfano le storie di vita al centro del palco

Ottima partenza per lo special dedicato al format rinnovato “Dalla strada al palco”, in onda nella prima serata del 10 aprile. Il programma ha totalizzato 2,97 milioni di telespettatori, pari al 21% di share, ponendosi in testa tra i programmi della prima serata. La quinta edizione del talent show fa leva sulle storie di vita messe al centro del palco, valorizzate da un’artisticità trasversale che abbraccia stili, istinti e generazioni. La presenza nel cast di Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero e Nino Frassica, che mettono al servizio del programma tutto ciò che sono e sanno fare, umanizza il format, valorizzando persone, esibizioni e racconti.🔗 Leggi su 361magazine.com

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Dalla Strada al Palco Special: su Rai1 la nuova edizioneTorna in prima serata su Rai1 Dalla Strada al Palco, che per questa stagione si presenta con una versione completamente rinnovata.

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