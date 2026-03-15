Kendall Jenner ha annunciato di preferire profumi gourmand, in particolare alla vaniglia. La modella è stata scelta come ambassador del nuovo Power of You Eau de Parfum di Armani Beauty, una fragranza che combina note dolci e accenti tropicali. La presentazione ufficiale del prodotto ha coinvolto l’azienda e Jenner, che ha condiviso la sua preferenza personale per questa tipologia di fragranza.

La modella e imprenditrice Kendall Jenner è stata appena annunciata come ambassador del nuovo Power of You Eau de Parfum di Armani Beauty, una fragranza che unisce note gourmand e accenti tropicali in una composizione sorprendentemente sofisticata. Secondo Jenner, il segreto del profumo è proprio la sua capacità di adattarsi a ogni momento della giornata: “È così versatile. Posso indossarlo durante una giornata di lavoro o per uscire la sera con le mie amiche. Mi dà sempre una sensazione di sicurezza.”, ha detto a InStyle. Kendall Jenner è il nuovo volto della fragranza Armani Beauty più chiacchierata del momento: il ritorno delle fragranze gourmand (ma in versione cool girl). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kendall Jenner ha svelato che il suo profumo preferito è gourmand (ed è alla vaniglia)

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