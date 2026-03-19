Il cappello dei Peaky Blinders, con una storia che risale a circa 500 anni fa, sta attirando l’attenzione di molti appassionati. La serie televisiva ha portato alla ribalta questo stile, rendendolo un simbolo riconoscibile e richiesto. Ora, chiunque può acquistarlo, seguendo l’interesse suscitato dalla popolare produzione. La moda ispirata alla serie continua a diffondersi tra il pubblico.

Da quando la serie televisiva Peaky Blinders ha conquistato il pubblico globale, la sua influenza si è estesa ben oltre la trama avvincente. Lo stile dei ruggenti anni Venti, magistralmente rappresentato dai protagonisti, infatti, ha riportato in auge diversi capi d’abbigliamento dell’epoca, dalle bretelle ai cappelli maschili. Tra questi, spicca la coppola, il berretto dotato di una piccola visiera che è diventato l’accessorio simbolo della serie britannica. Quello che molti non sanno è che questo cappello ha una storia che affonda le radici nel XIV secolo. La coppola divenne particolarmente popolare in Inghilterra nel 1571, quando la regina Elisabetta I promulgò una legge che obbligava tutti gli uomini di più di sei anni a indossare cappelli di lana prodotti in Inghilterra. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il cappello dei Peaky Blinders ha una storia di 500 anni che (forse) non conosci: puoi comprarlo anche tu

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