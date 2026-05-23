A qualche giorno dalla sua vittoria al Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini ha condiviso un video sui social in cui appare a sorpresa anche sua madre Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren. Maria oggi ha 88 anni e non appare più in televisione, perché è affetta da Alzheimer. Il suo aspetto oggi, pur essendo curato, è molto diverso da quello con cui era ricordata dal pubblico e questo ha spiazzato molti fan di Alessandra, che non l’hanno riconosciuta subito. Nella Casa del GF Vip e in alcune interviste recenti Alessandra aveva spiegato che sua mamma soffre di Alzheimer, ma la riconosce ancora. Nel video l’ex parlamentare spiega che Maria non ha visto neanche una puntata del reality e ne ha approfittato per farle vedere qualche video. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - La mamma di Alessandra Mussolini riappare in video dopo anni: l’incontro dopo la vittoria al GF Vip (VIDEO)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MARIA E LA MAMMA DI COTEQUINHO....UM POUCO SURDINHA

Sullo stesso argomento

Alessandra Mussolini, il gesto per mamma Maria e la reazione di zia Sophia Loren dopo la vittoria al GF Vip: "Mi ha telefonato"Alla lunga lista di esperienze lavorative che vanno dal cinema alla musica, dalla politica al ballo in tv, Alessandra Mussolini aggiunge adesso la...

“È finita così”. Alessandra Mussolini, le notizie dopo la vittoria al GF VipIl trionfo di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 2026 ha acceso i riflettori ben oltre i confini italiani, trasformando una vittoria...

Frignando come un bambino per il video di Alessandra Mussolini con la mamma #gfvip x.com

Alessandra Mussolini, il video con mamma Maria Scicolone: La vittoria più grandeIl video emozionante di Alessandra Mussolini con mamma Maria Scicolone: Avere una mamma da amare: la vittoria più grande ... dilei.it

Alessandra Mussolini, il gesto per mamma Maria e la reazione di zia Sophia Loren dopo la vittoria al GF Vip: Mi ha telefonatoIl racconto della vincitrice del reality di Canale 5 subito dopo la fine di un'esperienza che le ha suscitato una gioia infinita ... today.it