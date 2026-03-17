Mauro Floriani, marito di Alessandra Mussolini dal 1989, è un ex ufficiale della Guardia di Finanza. La coppia ha tre figli: Caterina, Clarissa e Romano. Floriani è coinvolto in uno scandalo che ha portato a una condanna, e in un’intervista ha dichiarato di non aver mai perdonato questa situazione.

Alessandra Mussolini dal 1989 è sposata con il marito Mauro Floriani, ex ufficiale della Guardia di Finanza con il quale ha avuto tre figli: Caterina, Clarissa e Romano. Il marito di Alessandra Mussolini è stato condannato nel 2015 per prostituzione minorile nell’ambito del processo delle baby-squillo ai Parioli. Vicenda dalla quale il marito della Mussolini ne è uscito pagando 1800 euro di multa e per la quale sua moglie ha dichiarato di non averlo mai perdonato. Sono comunque ripartiti dall’attività che gestiscono in comune e hanno deciso di ricominciare malgrado le difficoltà. I problemi con la giustizia appartengono oggi al passato, ma lei non ha mai smesso di parlarne davvero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Alessandra Mussolini, Mauro Floriani e lo scandalo con condanna: “No, non l’ho mai perdonato”

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