Dopo aver vinto il Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini si è recata dal marito, Mauro Floriani. La vincitrice ha condiviso un momento di riconoscimento con il coniuge, con cui ha scambiato un bacio. La relazione tra i due è stata al centro di attenzione, soprattutto in seguito agli eventi che hanno riguardato la partecipazione di Mussolini al reality show. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali sui dettagli del rapporto tra Mussolini e Floriani dopo la vittoria.

Mauro Floriani è il marito di Alessandra Mussolini, lei dopo la vittoria del Gf Vip è andata a baciarlo: no non si sono lasciati, sebbene lei sia stata attenta a non nominarlo mai in Casa E’ stata bravaAlessandra Mussolini in questo Gf Vip, ha fatto un percorso degno da “concorrente perfetta”, non ha sbagliato una virgola: mai una parola fuori posto, si è divertita, ha litigato, creato dinamiche e non si è mai presa troppo sul serio. Ha raccontato di se stessa ma a piccole dosi ed anche questo le è stato “perdonato”. La sua vita, per quanto sia degna di un film, comunque è piena di ombre che è stata brava a nascondere durante questo percorso, dimostrando come in due mesi sia più semplice mostrare al pubblico ciò che si vuole, evitando i lati più oscuri che potrebbero portare ad un allontanamento da parte dei telespettatori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alessandra Mussolini vince il Gf Vip e bacia il marito: con Mauro Floriani non era finita

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