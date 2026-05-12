MusicLab iCare protagonista alla Festa Regionale degli Incontri dell’Azione Cattolica dei Ragazzi

Alla Festa Regionale degli Incontri dell’Azione Cattolica dei Ragazzi, MusicLab iCare ha partecipato portando sul palco un’orchestra sociale composta da giovani musicisti. L’evento ha visto la presenza di oltre 3.000 persone, che hanno assistito a performance che uniscono musica, inclusione e senso di comunità. La manifestazione si è svolta in un clima di condivisione e partecipazione attiva, con il coinvolgimento di diversi gruppi e associazioni locali.

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Alla Festa Regionale degli Incontri dell’Azione Cattolica dei Ragazzi, organizzata dalla Delegazione regionale di Azione Cattolica a Pompei, ogni incontro e ogni momento diventava veramente un regalo. “Abbiamo scelto di accogliere la loro esibizione – dichiarano le Incaricate Regionali ACR Nunzia Di Palma e Angela Madaio – perché crediamo profondamente che la musica possa abbattere barriere, creare legami e dare valore a ogni persona. In una festa che parlava di santità, di comunità e di cammino condiviso, la presenza di questi ragazzi ci ricorda che nessuno deve sentirsi escluso e che ciascuno ha un talento da donare”. L’orchestra del...🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - MusicLab iCare protagonista alla Festa Regionale degli Incontri dell’Azione Cattolica dei Ragazzi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate A Montesilvano il raduno nazionale degli studenti di Azione CattolicaDa venerdì 13 a domenica 15 marzo Montesilvano ospiterà la nona edizione della Scuola di Formazione per Studenti (Sfs) promossa dal Movimento... Oltre 200 studenti alla Giornata regionale dei Consigli comunali dei ragazzi al Palazzo della CulturaAll'evento hanno preso parte sessanta delegazioni in rappresentanza delle nove province siciliane, con il coinvolgimento di istituzioni, scuole e...