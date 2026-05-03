Si conclude quest’oggi la 54esima edizione di " Cattolica in fiore ", la storica mostra-mercato che ha trasformato il cuore della città in un grande giardino pieno di colori, profumi e sapori. E proprio in concomitanza con la tradizionale mostra si è aperta anche la stagione turistica della Regina con l’associazione albergatori che annuncia l’ apertura in questi giorni di oltre 150 hotel, anche se si tratterà di un’apertura a singhiozzo nelle prossime settimane: "Siamo contenti perché in questo week-end abbiamo avuto un discreto pienone – conferma Giovanni Gaudenzi, vicepresidente associazione albergatori – sole, fiori e lungo ponte ci ha portato ad aprire in massa, circa 150 hotel sui 180 totali iscritti all’associazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cattolica in fiore, sboccia la stagione. Tutti gli alberghi pronti ad aprire

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