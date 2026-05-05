Competenze del futuro | come cambia il modo di imparare nello sviluppo software

Secondo le stime attuali, circa il 40% delle competenze richieste nel settore dello sviluppo software subirà modifiche entro il 2030. Questa trasformazione non riguarda un futuro lontano, ma si sta verificando già nel presente, con nuovi metodi di apprendimento e aggiornamenti costanti che influenzano il modo di lavorare e di formarsi nel campo tecnologico.

Quasi il 40% delle competenze richieste oggi nel mondo del lavoro cambierà entro il 2030. Non è una previsione lontana, ma una trasformazione già in corso. A dirlo è il World Economic Forum, che da anni osserva come tecnologia, automazione e intelligenza artificiale stiano ridefinendo il mercato del lavoro. Il punto non è soltanto capire quali competenze serviranno, ma riconoscere che la velocità con cui cambiano rende sempre più breve il ciclo di vita di quelle attuali. Aggiornarsi non è più un passaggio occasionale, ma una condizione permanente. In questo contesto si stanno affermando modelli formativi orientati alla pratica e alla risoluzione di problemi complessi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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You Still Need to Learn Code (Even If AI Writes It)

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