Agricoltura Errico FI | Più risorse per le strade rurali servono risposte immediate ai territori

Il consigliere regionale di Forza Italia ha chiesto un aumento delle risorse dedicate alle strade rurali, sottolineando l’esigenza di risposte immediate per i territori agricoli. Ha evidenziato come le infrastrutture siano fondamentali per lo sviluppo delle aree rurali e ha sollecitato interventi concreti per migliorare le condizioni delle strade. La richiesta si inserisce nel dibattito sulla valorizzazione dell’agricoltura e delle infrastrutture di supporto.

Tempo di lettura: 2 minuti Il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico è intervenuto nel corso della Commissione Agricoltura, alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca, in merito alla pubblicazione – avvenuta nei mesi scorsi – della graduatoria provvisoria del bando SRD07 “Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali – Azione 1 Reti viarie al servizio delle aree rurali”, nell’ambito della programmazione CSR Campania 2023–2027. Il bando, avviato dalla precedente amministrazione regionale, è finalizzato al rafforzamento delle infrastrutture e al sostegno dello sviluppo socioeconomico delle aree rurali.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Agricoltura, Errico (FI): “Più risorse per le strade rurali, servono risposte immediate ai territori” Notizie correlate Benevento, Giorgione ed Errico (FI): “A fianco dei commercianti del centro storico. Servono risposte immediate”Tempo di lettura: 2 minuti Sostegno pieno e convinto ai commercianti del centro storico di Benevento arriva dal consigliere comunale e commissario... Reti viarie aree rurali, Errico (FI): “Subito lo sblocco degli ulteriori fondi per sostenere i Comuni esclusi”“La pubblicazione della graduatoria rappresenta un passaggio importante per i nostri territori rurali – dichiara Errico –. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tenuta Casaldianni, Errico porta il caso in Commissione Agricoltura; Errico (FI): Al San Pio 4 milioni in più, ora basta ritardi. Per Morgante finiti gli alibi sul Pronto Soccorso di Sant’Agata; Snai, Errico (FI): Traguardo storico per il Fortore, ora fase decisiva; Aree interne, Errico (FI): DGR 617 sta strangolando agricoltura. Subito revisione e tavolo con le imprese. Snai, Errico (FI): Traguardo storico per il Fortore, ora fase decisivaL’approvazione della Strategia territoriale SNAI per l’area interna del Fortore Beneventano rappresenta un risultato di straordinaria importanza per tutto il territorio. Essere tra le prime realtà in ... ntr24.tv Aree interne, Errico(FI): DGR 617 sta strangolando agricoltura. Subito revisione e tavolo con le impresePascoli negati, castagneti paralizzati e aziende agricole lasciate sole: la denuncia della Cia Campania restituisce un quadro allarmante che non può essere ignorato. È quanto dichiara il consigliere ... ntr24.tv Oggi dopo la due giorni dellAgrotour del Gruppo @deputatipd in commissione agricoltura (8 tappe da Alghero ad Olbia per 842 km complessivi percorsi), ho partecipato come volontario alla Festa del Partito Democratico di Sassari in località Saccargia in @co - facebook.com facebook Progetto Unesco: adottare pratiche agricole per mitigare i cambiamenti climatici. L'obiettivo è promuove la cosiddetta agricoltura conservativa. Se ne è parlato nel corso di un evento voluto da Confagricoltura. x.com