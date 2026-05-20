A Lanciano cinque milioni di euro per mettere in sicurezza strade e aree dissestate

A Lanciano sono stati concessi cinque milioni di euro provenienti dai ministeri dell’Interno e delle Finanze. La somma sarà utilizzata per migliorare le condizioni di strade, edifici e zone soggette a rischi idrogeologici. La decisione fa seguito a un'analisi delle aree più danneggiate o pericolanti della città, con l’obiettivo di intervenire su infrastrutture e spazi pubblici. La cifra rappresenta una parte delle risorse destinate a interventi di sicurezza e messa in sicurezza del territorio locale.

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