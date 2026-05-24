L’autista di un autobus è stato licenziato dopo aver aggredito un passeggero, episodio confermato da un video delle telecamere di bordo. La discussione tra i due è degenerata in un contatto fisico, anche se i dettagli precisi non sono stati resi pubblici. Le immagini mostrano l’autista coinvolto in un alterco con un passeggero, senza chiarire le cause scatenanti. Il procedimento disciplinare è stato avviato dall’azienda di trasporto.

? Punti chiave Come si è trasformata la discussione in un'aggressione fisica?. Cosa hanno ripreso le telecamere di bordo durante l'attacco?. Perché il giudice ha respinto il ricorso dell'autista licenziato?. Chi ha subito le minacce dopo l'aggressione al controllore?.? In Breve Aggressione avvenuta alle ore 15:00 presso la fermata di via Otto Huber a Merano.. Discussione verbale tra l'autista e il controllore durata appena 13 secondi.. Il giudice Werner Mussner ha respinto l'impugnazione presentata dal lavoratore licenziato.. L'episodio sulla linea 201 ha causato l'interruzione del servizio tra Bolzano e Merano.. Il giudice del lavoro Werner Mussner ha confermato il licenziamento per giusta causa di un autista Sasa dopo l’aggressione subita da un controllore sulla linea 201 che collega Bolzano e Merano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aggressione sul bus: confermato il licenziamento dell’autista

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