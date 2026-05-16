A Ancona, un passeggero si è mostrato insoddisfatto dopo aver assistito a un episodio a bordo di un bus, dove alcune adolescenti avevano acceso sigarette elettroniche. L’autista, presente nel veicolo, non ha preso provvedimenti in quel momento, lasciando spazio alle giovani. A bordo erano presenti altri passeggeri nelle vicinanze delle ragazze, ma non è stato riferito se abbiano reagito o assistito alla scena. La situazione ha generato tensione tra alcuni presenti, che si sono rivolti al personale di trasporto.

? Punti chiave Cosa ha impedito all'autista di intervenire contro le adolescenti?. Chi erano i passeggeri presenti vicino alle ragazze sul bus 42?. Come può l'azienda garantire il rispetto delle regole sui mezzi?. Perché la segnalazione del testimone non ha prodotto conseguenze immediate?.? In Breve Episodio avvenuto oggi tra le 17:00 e le 17:15 sul bus numero 298.. Presenza di una bambina di due anni e due bambini di cinque anni.. Utilizzo di dispositivi Iqos da parte di adolescenti sul bus linea 42.. Criticità sulla formazione degli autisti per il rispetto delle norme sul decoro.. Un passeggero con una bambina di due anni e mezzo in braccio ha segnalato un episodio di inciviltà avvenuto ad Ancona tra le 17 e le 17:15 di oggi, quando alcune adolescenti hanno fumato sigarette elettroniche sul bus 42. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, sigarette elettroniche sul bus: passeggero scontento dell’autista

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