Aggressione sul bus | fermo confermato per l’indagato di Stroncone

Nella vicenda di un’aggressione avvenuta su un autobus, l’indagato di Stroncone rimane in custodia e il suo fermo è stato confermato. È stato chiarito che il dispositivo di sorveglianza elettronica, un braccialetto, non ha impedito l’evento violento. Durante le indagini, è stato accertato come l’uomo sia riuscito a fuggire per due giorni dalle forze dell’ordine, nascondendosi tra le campagne circostanti. La procura ha disposto ulteriori accertamenti sulla gestione del dispositivo di sorveglianza.

? Punti chiave Perché il braccialetto elettronico non ha impedito l'aggressione sul bus?. Come ha fatto l'indagato a fuggire per due giorni nelle campagne?. Cosa ha rivelato l'interrogatorio dell'uomo dopo il silenzio in carcere?. Quali sono le reali condizioni di salute della vittima colpita dal martello?.? In Breve L'indagato Mohamed El Messaoudi è stato catturato dopo due giorni e mezzo di fuga.. L'aggressione con martello è avvenuta martedì 12 maggio nella zona di Vascigliano.. L'avvocato Valentino Viali contesta il malfunzionamento del braccialetto elettronico dell'indagato.. La vittima Fatiha El Afghani è stata colpita da almeno otto colpi di martello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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