Aggredita e minacciata dal marito 52enne arrestato dalla polizia

Un uomo di 52 anni è stato arrestato dalla polizia per aver aggredito e minacciato la moglie. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e di aver provocato lesioni personali aggravate. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo le segnalazioni della donna, che ha riferito di aver subito episodi di violenza e minacce da parte del marito. L’arresto è stato effettuato nei giorni scorsi.

Un uomo di 52 anni è stato arrestato nei giorni scorsi per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate commessi ai danni della moglie. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Palmi, è stata eseguita dalla polizia. La delicata. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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