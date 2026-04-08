A Ischia, i carabinieri sono intervenuti in seguito a una chiamata di emergenza riguardante un'aggressione. Sul posto hanno trovato una donna che aveva subito un episodio violento da parte del marito, un giovane di 25 anni. In quel momento, la donna teneva in braccio il bambino di appena nove giorni. Il marito, che si trovava in stato di ebbrezza, è stato arrestato poco dopo.

I carabinieri di Ischia, allertati da una donna, sono intervenuti a causa di un'aggressione. All'ora di cena, il marito della donna, un 25enne che era ubriaco, ha iniziato, dopo una scenata di gelosia, ad aggredire verbalmente e fisicamente la moglie, con in braccio il figlio di appena 9 giorni. La donna, dopo essere scappata di casa chiudendo la porta a chiave, si è rifugiata all'interno di una confraternita. Dopo l'arrivo dei carabinieri, la donna è stata trasferita in ospedale. Ischia, fuochi d'artificio feriscono 7 persone durante la festa: due denunciati La vittima ne avrà per 10 giorni con una prognosi che parla di “ematomi, iperemia e segni di morso”. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Ischia, aggredita dal marito con il bimbo di 9 giorni in braccio: arrestato 25enne

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