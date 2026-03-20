Casavatore | estorce denaro ad una persona Arrestato un 52enne dalla Polizia di Stato

In Casavatore, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 52 anni accusato di aver richiesto denaro in cambio del ritiro di alcuni beni. Le indagini della polizia hanno portato alla denuncia e all’arresto dell’uomo, che ora si trova in custodia. La vicenda riguarda un episodio di estorsione che si è svolto nel territorio.

Richiesta estorsiva per il ritiro di beni: denunciato un 52enne dopo le indagini della Polizia di Stato. In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, a seguito di una denuncia presentata dalla vittima, hanno accertato che, nei giorni scorsi, la stessa era stata contattata dal 52enne il quale aveva preteso il pagamento di una somma di denaro al fine di consentirle il ritiro dei propri beni presenti all’interno di un capannone non più di sua proprietà. La vittima, grazie alle indicazioni degli operatori, è riuscita a stabilire un punto di incontro per la consegna del denaro senza destare sospetti nel prevenuto. Quindi, gli agenti... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Casavatore: estorce denaro ad una persona. Arrestato un 52enne dalla Polizia di Stato Articoli correlati Casavatore: tenta un’estorsione ai danni di una ditta edile. Arrestato un 57enne dalla Polizia di StatoTentata estorsione con aggravante del metodo mafioso: intervento della Squadra Mobile ad Afragola Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha... Materdei: estorce soldi alla compagna e l’aggredisce. Arrestato dalla Polizia di StatoUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.