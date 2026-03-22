Urne aperte da domenica mattina alle 7 e fino alle 23 di stasera. Poi ancora lunedì dalle 7 alle 15. Sono oltre tre milioni e 365mila gli elettori dell’Emilia-Romagna chiamati ad esprimersi sul referendum confermativo della riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario che introduce anche un’Alta Corte disciplinare per i magistrati. Altri 230mila elettori circa potranno votare dall’estero dove risiedono, tra questi anche 1.463 emiliano-romagnoli che, temporaneamente all’estero, votano per corrispondenza. Il primo dato dell'affluenza, alle 12 di domenica 22 marzo, è del 19% a livello regionale. Bologna trascina: a mezzogiorno si è recato alle urne il 21,58% dei 290. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Il voto in Emilia-Romagna per il referendum, alle 19 l'affluenza vola al 46,20%. Bologna prima in Italia con il 50,3%

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Fra pronostici e scongiuri, è il boom dell'affluenza a dare una prima indicazione sul referendum. Sul podio delle regioni con più partecipazione alle urne ci sono l'Emilia Romagna e la Toscana facebook

#ReferendumGiustizia - Affluenza per Regione (ore 19:00) Emilia-Romagna: 46,29% (4525 sezioni su 4525) Lombardia: 44,99% (9258 sezioni su 9258) Toscana: 44,70% (3923 sezioni su 3923) Veneto: 43,23% (4729 sezioni su 4729) Friuli-Venez x.com