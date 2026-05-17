Nuovo aeroporto di Reggio Calabria Minasi | Svolta epocale per lo scalo dello Stretto
Oggi si celebra una svolta storica per lo scalo dello Stretto, con l'inaugurazione del nuovo aeroporto di Reggio Calabria. L’evento segna la fine di anni di isolamento per la città e rappresenta un passo importante per lo sviluppo della regione. Le autorità locali hanno partecipato alla cerimonia, che ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e operatori del settore. La nuova struttura, con i suoi servizi e infrastrutture, mira a migliorare le connessioni e a rafforzare il ruolo dello scalo nel panorama nazionale.
"Oggi per Reggio Calabria si scrive ufficialmente una pagina di storia indimenticabile, che cancella anni di ingiusto isolamento e restituisce dignità e futuro al nostro territorio. L’inaugurazione della nuova aerostazione del Tito Minniti non rappresenta soltanto la consegna di un’opera. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Nuovo aeroporto di Reggio Calabria, Occhiuto dai suoi profili social: Manca poco
Sullo stesso argomento
Carburante finito all’aeroporto di Brindisi: scalo in difficoltà fino al 7 aprile. Limitazioni a Reggio Calabria e PescaraDisagi per il traffico aereo nello scalo pugliese dell’aeroporto di Brindisi, dove il carburante per gli aerei non sarà disponibile almeno fino alle...
Reggio Calabria: apre il nuovo terminal tra lo Stretto e l’Etna? Domande chiave Come cambieranno i tempi di attesa ai controlli di sicurezza? Cosa troveranno i viaggiatori nell'area dedicata alla cultura locale?...
Reggio Calabria vola con il nuovo terminal, l’aeroporto di Crotone in stallo - Il Crotonese - Facebook facebook
Inaugurazione nuovo gate all’aeroporto di Reggio Calabria - Tito Minniti - discorso On. Francesco Cannizzaro x.com
Reggio Calabria vola con il nuovo terminal, l’aeroporto di Crotone in stalloI lavori allo scalo di Sant'Anna sarebbero frenati da problemi procedurali poiché è ancora in corso il complesso iter delle autorizzazioni. ilcrotonese.it
Aeroporto di Reggio Calabria, inaugurato il nuovo terminal partenze FOTOE’ stata inaugurata oggi alla presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni, la nuova sala partenze dell’aeroporto 'Tito Minnitì di Reggio Calabria. L’intervento comprende 3.600 metri quadri d ... reggio.gazzettadelsud.it