Nuovo aeroporto di Reggio Calabria Minasi | Svolta epocale per lo scalo dello Stretto

Da reggiotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si celebra una svolta storica per lo scalo dello Stretto, con l'inaugurazione del nuovo aeroporto di Reggio Calabria. L’evento segna la fine di anni di isolamento per la città e rappresenta un passo importante per lo sviluppo della regione. Le autorità locali hanno partecipato alla cerimonia, che ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e operatori del settore. La nuova struttura, con i suoi servizi e infrastrutture, mira a migliorare le connessioni e a rafforzare il ruolo dello scalo nel panorama nazionale.

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"Oggi per Reggio Calabria si scrive ufficialmente una pagina di storia indimenticabile, che cancella anni di ingiusto isolamento e restituisce dignità e futuro al nostro territorio. L’inaugurazione della nuova aerostazione del Tito Minniti non rappresenta soltanto la consegna di un’opera. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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