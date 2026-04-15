Il futuro dell' aeroporto il Pd | Il Ridolfi è un caso unico è un risorsa per l' intero sistema

In Emilia-Romagna è stata approvata una legge che disciplina in modo organico il sistema aeroportuale e la logistica integrata. Questa normativa rappresenta un passo importante per il territorio, secondo quanto dichiarato dal rappresentante del partito di maggioranza, che ha sottolineato come il Ridolfi sia considerato una risorsa chiave per l'intera regione. La legge si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo e integrazione dei diversi nodi di trasporto presenti nella zona.

“Per la prima volta l'Emilia-Romagna si dota di una legge organica sul sistema aeroportuale e sulla logistica integrata, un atto di visione coerente con l'impegno del presidente Michele de Pascale, che considera aeroporti, interporti, trasporto ferroviario e sistema portuale come un'unica.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Il futuro dell'aeroporto, la Uil avverte: "Il rilancio del Ridolfi passa da risorse e scelte politiche"C'è soddisfazione da parte della Uil Forlì al potenziamento dei voli operati da Ryanair all'aeroporto Ridolfi. Caso-Sogepu, il Pd volta pagina: "L’unico antidoto è ricompattarsi""Fermezza contro ogni condotta contraria allo statuto o al codice etico e condanna senza appello per chi ha utilizzato il nome del Pd per scopi... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Sistema aeroportuale, la Regione accelera e punta sugli scali minori: ma è scontro sulle risorse; Voli da Forlì per Palermo, Cagliari e Londra Stansted con Ryanair. Aeroporto Forlì: cala il sipario su GoToFly. Il progetto è conclusoSi è definitivamente concluso il percorso di GoToFly firmato F.A. srl, la società di gestione dell'aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì. travelquotidiano.com