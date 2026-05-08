E’ morto monsignor Binini vescovo emerito di due diocesi toscane

Nella giornata del 8 maggio 2026 si è spento all’età di 91 anni monsignor Eugenio Binini, vescovo emerito di Massa-Carrara-Pontremoli. La sua morte è stata annunciata ufficialmente dalla diocesi, senza ulteriori dettagli sulla causa. Binini aveva ricoperto il ruolo di vescovo in due diocesi toscane prima di diventare emerito. La sua scomparsa è stata comunicata alle autorità e ai fedeli della diocesi.

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Massa, 8 maggio 2026 – È morto all’età di 91 anni monsignor Eugenio Binini, vescovo emerito di Massa-Carrara-Pontremoli. Le esequie solenni saranno celebrate lunedì 11 maggio alle 15.30 nella Cattedrale di Massa presiedute dal vescovo Mario Vaccari, mentre sabato 9 maggio alle 11 saranno celebrate nella cattedrale di Parma dal vescovo Enrico Solmi. La salma sarà accolta in piazza Aranci a Massa alle 16 e resterà esposta per la preghiera dei fedeli nella cappella del Seminario vescovile: domenica 10 maggio alle 21 è prevista inoltre una veglia di preghiera in Cattedrale. Nato a Traversetolo (Parma), viene ordinato presbitero nel 1957 e inizia il suo ministero pastorale come vicario cooperatore nella parrocchia di Colorno, dove rimane fino al 1961.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E’ morto monsignor Binini, vescovo emerito di due diocesi toscane Notizie correlate Leggi anche: Monsignor Michele Morandi è il nuovo vescovo della diocesi di Faenza-Modigliana Leggi anche: Lutto nella Diocesi di Bergamo, è morto monsignor Alberto Facchinetti Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Addio a monsignor Eugenio Binini, era l'unico vescovo originario di Parma. E’ morto monsignor Binini, vescovo emerito di due diocesi toscaneIl suo primo incarico fu nella diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello, poi per 19 anni a Massa-Carrara – Pontremoli. Fu anche cappellano militare a Firenze ... lanazione.it Addio a monsignor Eugenio Binini, era l'unico vescovo originario di ParmaRintocchi a lutto stamattina per le campane della Cattedrale. Stanotte è morto, a 91 anni, monsignor Eugenio Binini, vescovo emerito di Carrara Pontremoli. Era l’unico vescovo originario di Parma. Da ... gazzettadiparma.it