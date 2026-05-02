È morto monsignor Antonio Arcari | chiesa bresciana in lutto

Nella serata di venerdì 1° maggio, monsignor Antonio Arcari è deceduto nella Rsa di Gavardo, dove era ospite. La notizia ha provocato il lutto tra le persone legate alla chiesa locale. La sua morte è stata confermata dai rappresentanti della diocesi, senza ulteriori dettagli sulle cause. La scomparsa di Arcari rappresenta una perdita per la comunità religiosa della zona.

Si è spento nella serata di venerdì 1° maggio, nella Rsa di Gavardo dove era ospite, monsignor Antonio Arcari. Classe 1953, avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 8 maggio. La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità di Borgosatollo, alla quale era rimasto sempre molto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lutto nella Diocesi di Bergamo, è morto monsignor Alberto Facchinetti Leggi anche: Lutto per La Padella: è morto Antonio Cipolletta Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: La Chiesa bresciana piange la scomparsa di monsignor Antonio Arcari; Vuole dar fuoco al Comando della Locale di Rezzato: arrestata 20enne; La chiesa bresciana piange la scomparsa di monsignor Antonio Arcari. La Chiesa bresciana piange la scomparsa di monsignor Antonio ArcariNunzio Apostolico emerito del Principato di Monaco, è mancato venerdì primo maggio. Ospite della Rsa «Elisa Baldo» di Gavardo, avrebbe compiuto 73 anni l’8 maggio. Lunedì i funerali in Duomo a Brescia ... giornaledibrescia.it La Chiesa bresciana piange la scomparsa di monsignor Antonio Arcari x.com È morto il nunzio emerito mons. Antonio Arcari. Le esequie saranno celebrate lunedì alle 15 in Cattedrale di Brescia. Lo ricordiamo nella preghiera #brescia #lavocedelpopolobs - facebook.com facebook