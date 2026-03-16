Livorno | Addio a Hugo morto a 38 anni in un incidente stradale | Resterai sempre nei nostri cuori

Un uomo di 38 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri mattina in via della Cinta Esterna a Livorno. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e familiari, che ricordano Hugo Emanuel Pereira Ferreira come una persona amata e stimata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di rilievo.

Lascia la moglie e tre figli. Grande tifoso amaranto, la Curva Nord organizza una raccolta per la famiglia Una vita spezzata troppo presto quella di Hugo Emanuel Pereira Ferreira, morto a 38 anni in un incidente stradale in via della Cinta Esterna nella mattina di ieri, domenica 15 marzo. Una tragedia che ha sconvolto la città dove l'uomo, padre di tre figli e marito di Giada, era molto conosciuto. Ex lavoratore portuale, Hugo era un grande tifoso del Livorno come testimonia anche il messaggio di cordoglio postato dalla Curva Nord Fabio Bettinetti poche ore dopo l'accaduto: "Ci stringiamo attorno alla sua famiglia - si legge nella nota scritta sui social - a cui vogliamo mostrare tutta la nostra vicinanza. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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