Accadde oggi | 24 maggio l’entrata dell’Italia nella Grande Guerra

Da fremondoweb.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 24 maggio segna l’ingresso dell’Italia nella Prima guerra mondiale, evento che portò alla conquista di Trento e Trieste. Dopo quattro anni di conflitto, il paese uscì indebolito e profondamente segnato, con territori devastati e ferite ancora aperte. La guerra causò ingenti perdite umane e danni materiali, lasciando tracce che influenzarono la storia successiva. La partecipazione italiana si concluse nel 1918 con la firma dell’armistizio.

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Forse il Piave mormorava davvero “calmo e placido”, il 24 maggio 1915, ma ad attendere i fanti italiani, e con loro tutto il Paese, c’erano anni durissimi, di sofferenze e privazioni. Più di tre anni dopo sarebbe arrivata una vittoria, sicuramente conseguita a caro prezzo.Quel giorno, l’Italia si gettò nella Prima Guerra Mondiale. Era un lunedì che avrebbe scritto la nostra storia. Alle 3:30 le truppe italiane oltrepassarono il confine italo-austriaco e puntarono verso le terre del Trentino, del Friuli, della Venezia Giulia, momento che nel 1918 venne celebrato nella Leggenda del Piave, una canzone destinata a entrare nella memoria collettiva degli italiani. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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