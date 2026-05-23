Almanacco | Domenica 24 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Domenica 24 maggio è il 145º giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 221 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell’anno. In questa data sono accaduti eventi storici, sono nati personaggi e si celebra un santo. È anche presente un proverbio del giorno.
Domenica 24 Maggio è il 145° giorno del calendario gregoriano. Mancano 221 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santa Maria AusiliatriceProverbio di MaggioNel mese di maggio fornisciti di legna e di formaggioISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde Oggi1883 – Il Ponte di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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