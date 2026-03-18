Petrolio alle stelle governo corre ai ripari | taglio accise imminente

Il prezzo del petrolio è salito significativamente dopo le tensioni in Medio Oriente e l’attacco agli impianti iraniani. Il governo italiano ha annunciato che adotterà un taglio delle accise sui carburanti, con l’obiettivo di contenere i rincari. La misura sarà immediatamente attivata e riguarderà i distributori di benzina in tutto il paese. La decisione arriva in un momento di forte preoccupazione per i costi energetici.

Roma - Dopo le tensioni in Medio Oriente e l’attacco agli impianti iraniani, il prezzo del greggio torna a salire mentre il governo prepara misure urgenti contro rincari e speculazioni Il prezzo del petrolio torna a crescere con decisione sui mercati internazionali, spinto dalle nuove tensioni geopolitiche legate alla crisi in Iran e agli attacchi contro infrastrutture energetiche strategiche. Le quotazioni, inizialmente in calo, hanno invertito rapidamente la rotta: il Wti si è attestato attorno ai 98 dollari al barile, mentre il Brent ha superato i 108 dollari, segnando un aumento significativo nel corso della giornata. A incidere sull’andamento del mercato è stata la reazione di Teheran, che ha annunciato possibili rappresaglie dopo i raid contro gli impianti di Asaluyeh. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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