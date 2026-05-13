Sara Barattin ha raccontato che il suo interesse per il rugby è nato durante le scuole medie, quando ha scoperto questa disciplina e si è appassionata subito. Tuttavia, ha dovuto attendere di ottenere la patente di guida prima di poter iniziare a giocare sul campo. Recentemente, l’ex capitana della Nazionale è stata ospite di una partita del Sei Nazioni, dove ha assistito all'incontro insieme a un pubblico appassionato.

Sogni che un tempo erano anche suoi, come ha deciso di iniziare a giocare a rugby? «Grazie a un progetto scolastico. Quando ero alle medie alcune atlete della squadra del Casale, il mio paese, sono venute a farci conoscere questo sport e per me è stato amore a prima vista. Sono tornata a casa entusiasta chiedendo di poter giocare, all’epoca però in paese non c’era la palestra. Avrei dovuto spostarmi a Treviso ma i mie genitori non ne volevano sapere di accompagnarmi, così ho aspettato di prendere la patente a 18 anni per iniziare». Da giovanissima che si approcciava a uno sport storicamente considerato molto maschile e rude, ha dovuto sopportare qualche pregiudizio o presa in giro? «Sì.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sara Barattin: «Con il rugby è stato amore a prima vista alle medie, ma ho dovuto aspettare di avere la patente per iniziare a giocare»

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