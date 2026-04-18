A pochi giorni dalle elezioni comunali di Reggio Calabria, previste per il 24 e 25 maggio, si assiste a una divisione all’interno del centro-sinistra. La coalizione appare divisa e indebolita, lasciando in campo solo il Partito Democratico. La frammentazione si manifesta in un contesto di crescente incertezza sulla compattezza delle forze politiche coinvolte. La campagna elettorale si avvia alla conclusione in un clima di tensione tra gli alleati.

Le elezioni comunali di Reggio Calabria, fissate per il 24 e il 25 maggio, si prospettano come un test decisivo per la tenuta della coalizione di centro-sinistra, che appare profondamente frammentata a pochi giorni dal voto. Mentre il centrodestra sembra aver blindato una struttura numericamente solida con le dodici liste guidate da Cannizzaro, il fronte opposto fatica a presentare una rete coesa di candidati e forze politiche, con il Partito Democratico che si prepara a diventare l’unico pilastro rimasto in grado di sostenere Battaglia. L’implosione del campo largo reggino e il vuoto delle opposizioni. Quella che doveva configurarsi come.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: il centro-sinistra si spacca, resta solo il PD

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