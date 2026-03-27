La Protezione Civile ‘Pegaso’ ha aggiunto tre nuovi moduli antincendio ‘Rosenfire’ alla propria dotazione. Questa iniziativa mira a migliorare la capacità di intervenire in caso di incendi boschivi o altri eventi emergenziali che coinvolgono il territorio. L’investimento si inserisce in un piano di potenziamento delle risorse dedicate alla tutela ambientale e alla sicurezza della popolazione.

La Protezione Civile ‘Pegaso’ compie un nuovo e importante passo avanti nel rafforzamento della propria capacità operativa, investendo in maniera concreta nella sicurezza del territorio e nella tutela dell’ambiente. L’associazione ha infatti ampliato la propria dotazione con tre nuovi moduli antincendio ‘Rosenfire’, strumenti fondamentali per affrontare con sempre maggiore efficacia le emergenze, in particolare durante il periodo estivo, quando il rischio incendi diventa particolarmente elevato. Si tratta di un risultato significativo, che conferma la volontà dell’associazione di continuare a crescere attraverso mezzi adeguati, tecnologie moderne e una costante attenzione al miglioramento della capacità di intervento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Protezione Civile 'Pegaso', tre nuovi moduli antincendio 'Rosenfire' per rafforzare la difesa del territorio

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